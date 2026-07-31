Após pedido da Polícia Federal, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça autorizou a abertura de um inquérito para investigar suspeitas envolvendo o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula (PT).

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Segundo os investigadores, há suspeita de que Lulinha tenha atuado com Roberta Luchsinger no mercado de canabidiol em favor de uma empresa ligada ao Careca do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).