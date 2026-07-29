SP entra em alerta para ventania com rajadas acima de 110 km/h
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Ventos de mais de 110 km/h foram registrados no estado de São Paulo na tarde de hoje. Há risco de mais ventania à para todo o estado, segundo a Defesa Civil.
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Em Itapevi, na Grande SP, ventos de 117 km/h foram registrados às 13h, segundo a Defesa Civil.
No litoral, cidade de Itanhaém registrou ventos de 103 km/h às 12h30, segundo a Defesa Civil. Caraguatatuba teve uma rajada de 60,8 km/h e a Baixada Santista registrou 55,8 km/h.
Interior teve rajadas acima dos 70 km/h. Os ventos foram registrados em Queluz, no Vale do Paraíba (75,2 km/h), e na cidade de Registro, no Vale do Ribeira (70,2 km/h).
Defesa Civil enviou alerta de SMS para o litoral, de Itanhaém até Ubatuba. A orientação é de que os moradores busquem abrigo, evitem áreas descobertas e não fiquem sob árvores e postes.
"Ao longo a tarde desta quarta-feira o cenário em São Paulo pode piorar. Os ventos podem ficar maiores. Por isso, vamos seguir mobilizados, alertando à população para qualquer transtorno mais grave", disse o capitão Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil de SP.
Ventos que atingem o estado nesta tarde vieram do Paraná. Na cidade de Morretes, ventos de 127 km/h foram registrados nesta manhã.
Eles são resultado do avanço de uma frente fria, que pode vir acompanhada de chuva e raios, principalmente no litoral. Também há riscos para ressaca e agitação marítima.
Um gabinete de crise foi instalado para acompanhar o avanço da frente fria pelo estado. Ele conta com concessionárias de energia, membros do governo e da polícia.
Em caso de emergência, população deve acionar a Defesa Civil no número 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193. Alertas também podem ser enviados diretamente por SMS aos cidadãos.
Ventania:
Uma forte ventania atinge São Paulo nesta quarta-feira (29) com a chegada de uma frente fria.
A Defesa Civil emitiu alertas para a capital e Baixada Santista, com ventos de até 90 km/h.
No litoral, as rajadas superaram 100 km/h, levando ao fechamento do Porto de… pic.twitter.com/5co9yk8HFR