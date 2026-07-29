Ventos de mais de 110 km/h foram registrados no estado de São Paulo na tarde de hoje. Há risco de mais ventania à para todo o estado, segundo a Defesa Civil.

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Em Itapevi, na Grande SP, ventos de 117 km/h foram registrados às 13h, segundo a Defesa Civil.