O Conselho de Sentença absolveu nesta quinta-feira (30) os policiais militares Renato Torquatto da Cruz e Robson Noguchi de Lima pela morte de Igor Oliveira de Moraes Santos, 24, em julho do ano passado em um imóvel na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo.

A morte de Santos foi registrada pelas câmeras corporais usadas por policiais militares. O jovem estava desarmado e rendido ao ser baleado.

O júri ocorreu entre a terça-feira (28) e a quinta-feira no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. Os policiais militares estão detidos há um ano no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. Com a decisão, eles serão soltos.