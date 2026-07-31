O ator Cauã Reymond revelou que só passou a se considerar bonito aos 35 anos. Em entrevista ao Charla Podcast, ele contou que enfrentou baixa autoestima durante a infância e a adolescência e relatou que sofria bullying na escola.
Segundo o ator, a falta de confiança estava ligada às dificuldades vividas pela família e às críticas que recebia quando era mais jovem. Mesmo assim, aceitou trabalhar como modelo aos 18 anos após ser convidado para a profissão.
Durante a conversa, Cauã também afirmou que viveu uma traição em um relacionamento da época em que morava em Nova York e disse que a experiência contribuiu para mudar sua forma de enxergar a vida.
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