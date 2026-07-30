O estado de São Paulo teve um total de 1.149 registros de homicídios dolosos entre janeiro e junho deste ano, o que representa queda de 7,3% em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Secretaria de Segurança Pública nesta quinta-feira (30).

Com isso, o estado teve o menor número de registros de assassinato na série histórica que teve início em 2001, segundo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A tendência de queda nos assassinatos se mantém desde 2013 —nesse período, houve aumento na quantidade de assassinatos apenas em 2020 e 2022.