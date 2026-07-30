Registros de homicídio caem 7,3% em SP e vão à mínima histórica
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O estado de São Paulo teve um total de 1.149 registros de homicídios dolosos entre janeiro e junho deste ano, o que representa queda de 7,3% em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Secretaria de Segurança Pública nesta quinta-feira (30).
Com isso, o estado teve o menor número de registros de assassinato na série histórica que teve início em 2001, segundo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).
A tendência de queda nos assassinatos se mantém desde 2013 —nesse período, houve aumento na quantidade de assassinatos apenas em 2020 e 2022.
Por outro lado, as cidades paulistas têm observado alta nos feminicídios. Com 141 registros, o patamar do primeiro semestre foi o mais alto desde 2018, quando essa série foi iniciada. Parte da alta é atribuída à melhora no registro pelas polícias, conforme especialistas, que, por outro lado, ressaltam o papel da intensificação da violência de gênero na recorrência de crimes dessa natureza.
No mês de junho, houve registro de 178 casos de homicídio doloso. Segundo o governo, isso representa uma queda de 16% em relação aos 212 casos registrados no mesmo mês de 2025. "É o menor número para junho desde o início da série histórica", diz a SSP.
Até as 19h, a secretaria não havia informado o número de vítimas de homicídios dolosos, apenas a quantidade de registros de ocorrências. O número de vítimas costuma ser mais alto, uma vez que há casos de homicídio que deixam mais de uma vítima.
O método de divulgação das estatísticas criminais pelo governo estadual nesta quinta-feira (30) fugiu do padrão dos últimos anos.
Informações sobre quantidade de ocorrências e as variações mensais e semestrais foram enviadas por meio de notas à imprensa antes que os dados estatísticos fossem publicados no site oficial da SSP. A publicação das estatísticas em tabelas mensais, anuais e trimestrais permite verificações e análises independentes pelos veículos de imprensa.
O governo estadual informou que a redução nos homicídios ocorreu no interior, na capital e na região metropolitana de São Paulo como um todo. "As regiões de Bauru, São José do Rio Preto e Piracicaba foram decisivas para esse resultado ao registrarem os menores números de homicídios dolosos da série histórica para o período", diz a nota publicada pela secretaria.
Na cidade de São Paulo, foram registrados 248 homicídios dolosos no primeiro semestre deste ano, queda de 8,4% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 227 casos.
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FEMINICÍDIOS
O aumento de feminicídios em 2026 foi puxado pelo interior do estado, que registrou 96 boletins de ocorrência de janeiro a junho, contra 70 no ano anterior.
Na cidade de São Paulo, a tendência foi inversa: os casos recuaram de 31 para 24 no semestre. A quantidade total ainda inclui a região metropolitana (com queda de 27 para 21).
Os casos no estado têm crescido de forma gradual e consecutiva desde o início da série histórica, quando foram registradas 57 mortes, em 2018.
"O enfrentamento à violência contra a mulher exige investigação qualificada, acolhimento humanizado e atuação integrada com toda a rede de proteção", diz em nota a coordenadora das delegacias de defesa da mulher no estado, delegada Cristiane Braga.
"Cada denúncia recebida é uma oportunidade de interromper o ciclo da violência e evitar que situações de risco evoluam para crimes mais graves", acrescenta.
LATROCÍNIOS
A quantidade de roubos seguidos morte também chegou à mínima histórica, conforme a gestão Tarcísio. O estado teve 44 casos de latrocínio de janeiro a junho. Isso significa uma redução de 36,2% em relação aos 69 casos registrados no mesmo período de 2025, informou o governo paulista.
"A diminuição foi registrada em praticamente todas as regiões do estado", afirmou, em nota, a secretaria estadual. "As regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Piracicaba foram as que mais contribuíram para o desempenho do interior ao registrarem os menores números de latrocínios da história."
Na região metropolitana de São Paulo, a quantidade de casos passou de 21 para 6, ainda segundo o governo.
ROUBOS E FURTOS
Os roubos e furtos também tiveram queda no estado no semestre, segundo a SSP. Foram 71.448 roubos registrados de janeiro a junho, o que significa o menor patamar já registrado na série histórica.
Segundo o governo, houve redução de 16,4% em comparação com os 85.530 casos registrados no mesmo período do ano passado. As estatísticas de roubo no estado estão em queda desde 2023.
Nesse universo, os registros de roubo de veículos tiveram queda de 35,1% no semestre, passando de 13.190 ocorrências para 8.558 registros neste ano. Na comparação com junho de 2025, os casos recuaram de 1.985 para 1.248.
Os furtos em geral caíram de 277.063 para 263.002 registros nos seis primeiros meses do ano, redução de 5%, informou o governo paulista. Houve queda de 3,5% nos furtos registros em junho, em comparação com o mesmo mês do ano passado.
A secretaria estadual não informou as estatísticas regionais e da cidade de São Paulo para roubos e furtos.