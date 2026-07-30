Entre janeiro e junho, foram contabilizados 728 homicídios nas 606 cidades do interior paulista, um caso a menos que no mesmo período de 2025, quando houve 729 registros.

O interior de São Paulo registrou, no primeiro semestre de 2026, os menores índices de homicídios dolosos e latrocínios desde o início da série histórica, em 2001. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A queda foi mais expressiva em junho. O mês terminou com 108 homicídios, ante 128 registrados em junho do ano passado, uma redução de 15,6%. O resultado iguala o menor índice para o mês, registrado em 2020.

Os latrocínios, roubos seguidos de morte, também atingiram o menor patamar da série histórica para o primeiro semestre, com 22 ocorrências, frente a 27 no mesmo período de 2025. Em junho, foram registrados cinco casos, mesmo número do ano anterior, desempenho que representa o segundo menor índice para o mês desde 2001.

Combate o crime

Segundo a SSP, a redução dos crimes contra a vida está relacionada a uma estratégia que combina policiamento preventivo, investigações, uso de inteligência e ações voltadas à prisão de suspeitos e foragidos da Justiça.