O interior de São Paulo registrou, no primeiro semestre de 2026, os menores índices de homicídios dolosos e latrocínios desde o início da série histórica, em 2001. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).
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Entre janeiro e junho, foram contabilizados 728 homicídios nas 606 cidades do interior paulista, um caso a menos que no mesmo período de 2025, quando houve 729 registros.
A queda foi mais expressiva em junho. O mês terminou com 108 homicídios, ante 128 registrados em junho do ano passado, uma redução de 15,6%. O resultado iguala o menor índice para o mês, registrado em 2020.
Os latrocínios, roubos seguidos de morte, também atingiram o menor patamar da série histórica para o primeiro semestre, com 22 ocorrências, frente a 27 no mesmo período de 2025. Em junho, foram registrados cinco casos, mesmo número do ano anterior, desempenho que representa o segundo menor índice para o mês desde 2001.
Combate o crime
Segundo a SSP, a redução dos crimes contra a vida está relacionada a uma estratégia que combina policiamento preventivo, investigações, uso de inteligência e ações voltadas à prisão de suspeitos e foragidos da Justiça.
Entre as ferramentas utilizadas está o programa SP Vida, que reúne informações sobre homicídios, como motivação, circunstâncias, perfil das vítimas, localização e dinâmica das ocorrências. Os dados são analisados para orientar o trabalho das polícias Civil e Militar nas áreas consideradas mais sensíveis.
Em nota, o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que o Estado mantém investimentos em inteligência, tecnologia e integração entre as forças policiais para prevenir crimes violentos e identificar seus autores.
As ações também incluem operações contra organizações criminosas, captura de foragidos e apreensão de armamentos. No início de julho, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, em Araçariguama, um homem investigado por articular a compra e distribuição de armas vindas do Paraguai para facções criminosas. Segundo a SSP, ele era procurado desde 2020 por homicídio qualificado.
O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, informou que a corporação tem priorizado a investigação de homicídios dolosos, em atuação conjunta com a Polícia Militar, guardas municipais e outros órgãos públicos.
Em outra ação, no dia 14 de julho, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de envolvimento em um latrocínio ocorrido em Itapetininga. Após o crime, equipes reforçaram o patrulhamento nas rotas de fuga e localizaram o veículo utilizado pelos investigados na Rodovia Raposo Tavares.
No primeiro semestre, as forças de segurança apreenderam 3.926 armas de fogo no interior paulista, entre elas 52 fuzis.