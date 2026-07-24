O Brasil teve 40.775 mortes violentas intencionais registradas em 2025, uma queda de 8,2% em relação anterior, mostram dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados nesta quinta-feira (23). A taxa de assassinatos ficou abaixo dos 20 mortos por 100 mil habitantes pela primeira vez na série histórica iniciada em 2012, alcançando o índice de 19,1.

Foram 3.445 mortes a menos do que em 2024. Com isso, o país chegou ao menor patamar da estatística pelo quarto ano consecutivo. O resultado segue a tendência de diminuição dos assassinatos no país, que se mantém desde 2018.

As mortes violentas intencionais —categoria criada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública para refletir a violência do país de forma mais precisa— reúne as estatísticas de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, mortes violentas de policiais e mortes decorrentes de intervenções policiais.