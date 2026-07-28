O menino João Gabriel Ferreira dos Santos, de cinco anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (28), dois dias após desaparecer numa área rural no Paraná. A criança, que era autista não verbal, foi localizada durante o esvaziamento de um biodigestor em frente à casa onde morava.
Segundo a RPC, afiliada da TV Globo, o corpo estava em uma poça formada sobre a lona que cobre o reservatório, a cerca de dois metros de profundidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a lona estava furada, o que permitiu o acúmulo de água. O local é cercado, mas havia uma abertura que pode ter possibilitado o acesso da criança.
João Gabriel desapareceu na manhã de domingo (26), após avisar à mãe que iria ao banheiro, localizado no lado de fora da casa. A família fez buscas e, sem encontrá-lo, acionou as autoridades.
As buscas mobilizaram equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e voluntários, com apoio de helicóptero, drone com câmera térmica, scanner aquático e cães farejadores.
A Polícia Civil e a Polícia Científica investigam as circunstâncias da morte.
Com informações do g1.