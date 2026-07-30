Uma mulher de 32 anos e o companheiro dela foram detidos após a descoberta de restos mortais de cinco recém-nascidos numa casa na cidade de Orange, no sul da França. O caso é investigado por homicídio de adolescente de 15 anos.

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Segundo o Ministério Público, a mulher deu à luz um bebê saudável em casa no último domingo, após uma gravidez não percebida, e foi encaminhada para um hospital. O companheiro, ao descobrir tardiamente a gestação, fez buscas na residência e encontrou o que aparentava ser restos humanos, e acionou as autoridades.