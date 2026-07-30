Tássio integrava um grupo de pessoas que caminhava na Rua Doutor Júlio Otoni quando um muro cedeu. Além do ex-jogador, mais uma pessoa morreu devido ao desabamento.

Tássio Santos, ex-atacante do Botafogo, morreu na quarta-feira (29), aos 41 anos. Ele foi uma das vítimas da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, durante rajadas de vento que atingiram o Rio de Janeiro no fim desta tarde.

Tássio atuou pelo Botafogo em 2015. Ele disputou seis jogos, sendo cinco deles pelo Carioca e um pela Copa do Brasil. Ele marcou um gol com a camisa alvinegra, na vitória sobre o Resende por 3 a 0.

Ele estava aposentado desde 2019, e o último clube que defendeu foi o Ferroviário. Ao longo da carreira, vestiu diversas camisas no futebol brasileiro, como Figueirense, Ipatinga e Bragantino, e no exterior, como Varzim, de Portugal, CSKA Sofia, da Bulgária, e Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Veja nota do Botafogo

"Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.