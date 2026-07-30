30 de julho de 2026
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RIO DE JANEIRO

Ex-atacante do Botafogo morre após queda de muro em ventania

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Repodução/@botafogo/Instagram
Tássio integrava um grupo de pessoas que caminhava na Rua Doutor Júlio Otoni quando um muro cedeu.
Tássio integrava um grupo de pessoas que caminhava na Rua Doutor Júlio Otoni quando um muro cedeu.

Tássio Santos, ex-atacante do Botafogo, morreu na quarta-feira (29), aos 41 anos. Ele foi uma das vítimas da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, durante rajadas de vento que atingiram o Rio de Janeiro no fim desta tarde.

Leia mais: Rajadas de até 125 km/h deixam três mortos em SP e dois no Rio

Tássio integrava um grupo de pessoas que caminhava na Rua Doutor Júlio Otoni quando um muro cedeu. Além do ex-jogador, mais uma pessoa morreu devido ao desabamento.

Tássio atuou pelo Botafogo em 2015. Ele disputou seis jogos, sendo cinco deles pelo Carioca e um pela Copa do Brasil. Ele marcou um gol com a camisa alvinegra, na vitória sobre o Resende por 3 a 0.

Ele estava aposentado desde 2019, e o último clube que defendeu foi o Ferroviário. Ao longo da carreira, vestiu diversas camisas no futebol brasileiro, como Figueirense, Ipatinga e Bragantino, e no exterior, como Varzim, de Portugal, CSKA Sofia, da Bulgária, e Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Veja nota do Botafogo

"Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.

Neste momento de dor, o clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio.

Descanse em paz"

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