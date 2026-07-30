Flu e Bahia empatam em reencontro de Thiago Silva com torcida
| Tempo de leitura: 3 min
Fluminense e Bahia empataram por 0 a 0 no duelo nesta quarta-feira (29), pela 22ª rodada do Brasileirão.
Em dia de ventania no Rio de Janeiro, o Maracanã teve menos de 13 mil presentes, nada de gols e uma reestreia relâmpago do zagueiro Thiago Silva em casa: no primeiro jogo no Rio desde que voltou, ele entrou na reta final do primeiro tempo no Maracanã e saiu antes da metade do segundo.
Com o resultado, o Fluminense chegou a 34 pontos, ficando em quarto. O Bahia agora tem 32 pontos, em quinto.
Desde a pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense somou o terceiro empate. Antes, tinha ficado na igualdade com Red Bull Bragantino e Grêmio.
Os empates também fazem parte da rotina do Bahia. A série atual também é de três jogos na igualdade: além do Flu, Atlético-MG e Corinthians.
Na próxima rodada, o Fluminense tem o clássico com o Botafogo, no dia 8 de agosto.
Mas antes, mais um rival pela frente: o Vasco, nos jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida é sábado, às 17h30.
Curiosamente, o Vasco é quem estará no caminho do Bahia na próxima rodada do Brasileirão, dia 9.
Thiago Silva volta, mas joga pouco
O retorno de Thiago Silva ao Maracanã foi um capítulo à parte. E ficou difícil entender ainda antes de qualquer manifestação oficial do Flu.
O zagueiro foi a campo aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Freytes saiu machucado.
Thiago assumiu de cara a faixa de capitão e era uma esperança de segurança para a torcida, não só na parte defensiva, mas em jogadas de bola parada.
Tanto que no segundo tempo ele quase fez um gol, aparecendo na área para cabecear após batida de escanteio. Foi uma das poucas chances de perigo do Flu até então.
Mas Thiago foi substituído já aos 16 minutos da segunda etapa, dando lugar a Igor Rabello. De fora, pareceu um certo desconforto muscular.
Antes de Thiago Silva
O jogo antes de Thiago Silva estava bem monótono. Em um dia que o Rio de Janeiro foi chacoalhado por um vendaval e falta de luz, os jogadores pareciam meio desconectados. Passes errados de ambos os lados e pouca criatividade marcaram o primeiro tempo.
Lucho Acosta, em sua primeira partida desde que saiu a informação de que está sendo investigado por um cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino, teve atuação discreta.
Depois de Thiago Silva
O jogo já estava mais aberto, pela mudança de postura e jogadores dos dois times. Soteldo, por exemplo, quase fez o gol em boa finalização de canhota, mais o goleiro Ronaldo defendeu.
Na tentativa de aumentar o dinamismo na construção, o Fluminense trombou até com o árbitro Raphael Claus, literalmente. E o cara do apito foi ao chão logo em um choque com Hulk. Para completar o lance pitoresco, Hércules ainda acertou uma bolada nele.
O Fluminense teve mais ímpeto para buscar o gol. Tanto que Canobbio teve chance claríssima, frente a frente com Ronaldo. Mas o atacante não conseguiu finalizar com espaço e foi abafado pelo goleiro do Bahia.
O time de Rogério Ceni, por outro lado, falhou nos passes mais agudos na frente. E olha que já tinha Everton Ribeiro em ação.
O Fluminense teve chance até o último lance. Mas falhou, e o empate prevaleceu.