Fluminense e Bahia empataram por 0 a 0 no duelo nesta quarta-feira (29), pela 22ª rodada do Brasileirão.

Em dia de ventania no Rio de Janeiro, o Maracanã teve menos de 13 mil presentes, nada de gols e uma reestreia relâmpago do zagueiro Thiago Silva em casa: no primeiro jogo no Rio desde que voltou, ele entrou na reta final do primeiro tempo no Maracanã e saiu antes da metade do segundo.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 34 pontos, ficando em quarto. O Bahia agora tem 32 pontos, em quinto.