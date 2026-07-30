Palmeiras aproveita 2 expulsos, goleia e abre 8 pontos para Fla
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O Palmeiras venceu o Vitória por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Barradão, pelo Brasileirão, e abriu oito pontos de vantagem na liderança sobre o vice-líder Flamengo, que empatou com o Internacional no Beira-Rio.
Maurício, Fabiano Souza (contra), Arias e Sosa marcaram os gols da goleada palmeirense. O Alviverde construiu a vantagem após o Vitória ter dois jogadores expulsos em sequência ainda no primeiro tempo. Cacá acertou a perna direita de Arias com as travas da chuteira em uma dividida e, após revisão do VAR, foi expulso na reta final do primeiro tempo. Revoltado com a decisão, Luan Cândido fez o gesto de "roubo" em direção à arbitragem e, após nova revisão do VAR, também recebeu o cartão vermelho.
Com o resultado, o Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão, com 47 pontos, e abriu oito pontos de vantagem sobre o Flamengo, que chegou aos 39 após empatar com o Inter.
Já o Vitória permaneceu com 26 pontos, na 13ª posição, e pode ser ultrapassado ao fim da rodada.
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vitória visita o Athletico-PR na Arena da Baixada na segunda-feira (3), às 21h (de Brasília), também pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Lances importantes
Palmeiras quase abre o placar com Allan. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Murilo fez um lançamento para Allan. A defesa do Vitória afastou mal, e a bola sobrou para o atacante. O camisa 40 invadiu a área, finalizou rasteiro, e a bola triscou a trave.
Brítez responde para o Vitória. Aos 23 minutos, Baralhas cruzou para a área, Brítez desviou de cabeça, e a bola passou raspando a trave de Carlos Miguel. O goleiro palmeirense apenas acompanhou a trajetória da bola.
Cacá e Luan Cândido, do Vitória, são expulsos. Aos 38 minutos, Cacá acertou a perna direita de Arias com as travas da chuteira em uma dividida e, após revisão do VAR, foi expulso. Revoltado com a decisão, Luan Cândido fez o gesto de "roubo" em direção à arbitragem e, após nova revisão do VAR, também recebeu o cartão vermelho. Os jogadores do Vitória ficaram inconformados com uma não expulsão de Maurício minutos antes.
Maurício abre o placar para o Palmeiras. Aos 45 minutos, Murilo encontrou Arias na entrada da área. O colombiano deu um passe de letra para Maurício, que se desmarcou e acertou um chute no ângulo de Lucas Arcanjo. Palmeiras 1 a 0.
Palmeiras faz 2 a 0. Aos 50 minutos, Sosa recebeu passe de Marlon Freitas, ficou cara a cara com Lucas Arcanjo e bateu cruzado. Fabiano tentou afastar, mas acabou marcando contra. Palmeiras 2 a 0.
Arias marca o terceiro gol do Palmeiras. Aos 25 minutos do 2º tempo, Piquerez enfiou bola para Arias dentro da área, o colombiano driblou Jamerson e finalizou de perna esquerda. Lucas Arcanjo tocou na bola, mas não conseguiu defender. 3 a 0.
Sosa marca um golaço para o Palmeiras. Aos 38 minutos, Sosa soltou uma bomba em cobrança de falta na entrada da área, a bola foi no canto de Lucas Arcanjo, que não conseguiu alcançar. Palmeiras 4 a 0.