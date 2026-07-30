O Palmeiras venceu o Vitória por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Barradão, pelo Brasileirão, e abriu oito pontos de vantagem na liderança sobre o vice-líder Flamengo, que empatou com o Internacional no Beira-Rio.

Maurício, Fabiano Souza (contra), Arias e Sosa marcaram os gols da goleada palmeirense. O Alviverde construiu a vantagem após o Vitória ter dois jogadores expulsos em sequência ainda no primeiro tempo. Cacá acertou a perna direita de Arias com as travas da chuteira em uma dividida e, após revisão do VAR, foi expulso na reta final do primeiro tempo. Revoltado com a decisão, Luan Cândido fez o gesto de "roubo" em direção à arbitragem e, após nova revisão do VAR, também recebeu o cartão vermelho.

Com o resultado, o Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão, com 47 pontos, e abriu oito pontos de vantagem sobre o Flamengo, que chegou aos 39 após empatar com o Inter.