Thiago Mendes marca no fim, Vasco bate Medellín e vai às oitavas
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O Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time cruz-maltino bateu o Independiente Medellín por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29), em São Januário. O gol que fez a equipe avançar na competição foi marcado pelo volante Thiago Mendes, já na reta final da partida.
Na luta por vaga nas quartas de final, o time brasileiro vai enfrentar o Olímpia, do Paraguai. O primeiro jogo será no Rio de Janeiro.
A equipe de São Januário volta a campo no sábado (1), contra o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Primeira vitória
O resultado positivo desta noite foi o primeiro de Pedro Emanuel à frente do time do Vasco, na quarta partida desde que chegou ao clube. Ele estreou com derrota para o Vitória, no Brasileiro, e depois empatou com o Medellín, pela Sul-Americana, e com Mirassol, pelo Brasileiro.
Como foi o jogo
O Vasco começou tendo mais a bola, mas deixando espaços. Com o apoio da torcida, o Vasco tentou partir para cima logo no começo, e até teve mais a posse de bola, mas com uma grande dificuldade em construir alguma jogada que, realmente, levasse perigo ao gol adversário. O time de Pedro Emanuel explorava mais o lado esquerdo, com Piton e Nuno, mas nada que conseguisse fazer a torcida se animar. Por outro lado, os colombianos, que apostavam nas saídas em velocidade, achavam espaços na marcação e, vez ou outra, rondavam o gol defendido por Léo Jardim.
Muitas tentativas, muitos erros. Após a parada para a hidratação, o Vasco até ensaiou uma postura mais agressiva, mas esbarrava nos (muitos) erros de tomada de decisão e de passes para que as jogadas fossem finalizadas. As constantes falhas passaram a tirar a paciência da torcida, e Piton foi um dos alvos de reclamações.
Vaias e protestos. Ao fim do primeiro tempo, a torcida do Vasco demonstrou a total insatisfação com o desempenho do time. Além de sonoras, cantos de protestos como "não é mole, não, obrigação é ganhar no Caldeirão".
Visitantes mais perigosos. Na volta do intervalo, o Independiente Medellín demonstrou "gostar" mais do jogo, e passou a levar mais perigo ao gol de Léo Jardim, enquanto o Vasco continua com extrema dificuldade em construir jogadas mais sólidas para ter chances de gol. Ao se lançar para frente, o Cruz-Maltino demonstrava uma transição defensiva lenta e via os colombianos explorarem os espaços nas costas.
Novo panorama. Os colombianos, aos pouco, passaram a trocar passes do jeito que queriam e a ditar o ritmo do jogo. Em certos momentos, colocaram os jogadores do Vasco, perdidos na marcação, na roda. Com jogadas, principalmente, pelas alas, os visitantes achavam.
VAR frustra torcida. Pedro Emanuel fez mudanças e alterou a estrutura do time, com Jari, Adson e Brenner em campo, e o time melhorou. O Vasco conseguiu um contra-ataque e reclamou de pênalti, com toque da bola no braço de Mantilla. Quando o árbitro foi ao VAR, a torcida se empolgou, mas foi marcado um toque na mão de Jair na origem da jogada.
São Januário explode. Já na reta final, Thiago Mendes abriu o placar e fez a torcida começar a festa em São Januário. No fim, a torcida alternou entre a celebração e a tensão com as chances dos colombianos em empatar, mas, no fim, saiu festejando, em um contrate com a saída de campo do time para o intervalo.
Lances importantes
Afastou. Aos 15 minutos do 1º tempo, Andrés Gómez driblou na ponta-direita, escapou da marcação, foi à linha de fundo e cruzou, mas Joaquín Varela mandou para escanteio.
Bateu fraco. Aos 44 minutos do 1º tempo, após levantamento na área, a bola sobrou para Ramon Rique, que bateu fraco e Chaux fez defesa sem dificuldade.
Travado. Aos 9 minutos do 1º tempo, Esneyder Mena chegou à linha de fundo e cruzou. Robert Renan apareceu para cortar. Após a cobrança de escanteio, Mantilla ficou com a sobra na área e bateu, mas a bola bateu em Tchê Tchê.
Furou e defesa recuperou. Aos 17 minutos do 2º tempo, Mena foi à linha de fundo e cruzou. Saldivia foi tentar tirar e furou dentro da área, mas a defesa conseguiu afastar o perigo
Quase. Aos 20 minutos do 2º tempo, Mantilla cruzou para a área e Medina, nas costas da defesa, cabeceou. A bola saiu à esquerda do gol de Léo Jardim.
1x0. Aos 39 minutos do 2º tempo, Adson acionou Paulo Henrique, que cruzou e Thiago Mendes completou para o gol