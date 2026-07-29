A equipe de São Januário volta a campo no sábado (1), contra o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na luta por vaga nas quartas de final, o time brasileiro vai enfrentar o Olímpia, do Paraguai. O primeiro jogo será no Rio de Janeiro.

O Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time cruz-maltino bateu o Independiente Medellín por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29), em São Januário. O gol que fez a equipe avançar na competição foi marcado pelo volante Thiago Mendes, já na reta final da partida.

O resultado positivo desta noite foi o primeiro de Pedro Emanuel à frente do time do Vasco, na quarta partida desde que chegou ao clube. Ele estreou com derrota para o Vitória, no Brasileiro, e depois empatou com o Medellín, pela Sul-Americana, e com Mirassol, pelo Brasileiro.

Como foi o jogo

O Vasco começou tendo mais a bola, mas deixando espaços. Com o apoio da torcida, o Vasco tentou partir para cima logo no começo, e até teve mais a posse de bola, mas com uma grande dificuldade em construir alguma jogada que, realmente, levasse perigo ao gol adversário. O time de Pedro Emanuel explorava mais o lado esquerdo, com Piton e Nuno, mas nada que conseguisse fazer a torcida se animar. Por outro lado, os colombianos, que apostavam nas saídas em velocidade, achavam espaços na marcação e, vez ou outra, rondavam o gol defendido por Léo Jardim.

Muitas tentativas, muitos erros. Após a parada para a hidratação, o Vasco até ensaiou uma postura mais agressiva, mas esbarrava nos (muitos) erros de tomada de decisão e de passes para que as jogadas fossem finalizadas. As constantes falhas passaram a tirar a paciência da torcida, e Piton foi um dos alvos de reclamações.