Flamengo empata após vacilo e deixa Inter na beira do Z4
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O Flamengo não fez uma partida inspirada, mas aproveitou um vacilo e buscou o empate por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Vitinho abriu o placar no primeiro tempo para o Inter, e Samuel Lino, na etapa final, deixou tudo igual. O flamenguista aproveitou um vacilo de Matheus Bahia e decretou o resultado.
O Internacional chegou a cinco jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão - são quatro derrotas e um empate. A equipe soma 22 pontos, é a 16ª colocada e só não terminará a rodada dentro do Z4 porque Grêmio e Vasco tiveram seus jogos adiados por causa de compromissos na Sul-Americana.
O Flamengo chega ao segundo empate consecutivo. O Rubro-Negro soma 39 pontos e é o vice-líder, com oito a menos que o Palmeiras.
O Internacional volta a campo no próximo domingo. Às 19h30 (de Brasília), o Colorado recebe o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo só volta a jogar no dia 9 de agosto, quando recebe o Vitória, às 19h30, pelo Brasileirão.
Como foi o jogo
O Internacional foi mais preciso no primeiro tempo. Principalmente com Carbonero, o ataque colorado explorou bem a velocidade. Foi em uma jogada do colombiano que Vitinho conseguiu marcar. Na defesa, a linha montada pelo técnico Paulo Pezzolano sustentou bem as chegadas do Flamengo. Na única jogada em que foi superada, Matheus Cunha apareceu bem.
O Flamengo teve um susto com Léo Pereira na etapa inicial. Ao tentar fazer uma cobertura em uma bola esticada para Carbonero, o zagueiro conseguiu fazer o domínio, mas sentiu o joelho. Ele caiu no gramado, foi atendido, mas se levantou e seguiu normalmente -acabou substituído por Danilo na volta do intervalo.
A pouca inspiração do Fla seguiu na etapa final, mas um vacilo custou caro ao Inter. O time da casa recuou, porém sofria pouco com o rival carioca, que vivia noite de pouco brilho. Tudo isso até Matheus Bahia ir mal ao tentar fazer um corte e deixar a bola nos pés de Arrascaeta. Samuel Lino não perdoou e deixou tudo igual, transformando o ambiente do Beira-Rio.
Lances importantes e gols
Quase o primeiro! Carrascal recebeu passe de Pedro, invadiu a área pela direita e bateu cruzado. Matheus Cunha salvou com o pé.
Colorado na frente: 1 a 0. Carbonero foi lançado nas costas da defesa e saiu cara a cara com Rossi. Ele finalizou, mas o argentino salvou com o pé. Na sobra, Jorginho dominou mal, e ela sobrou para Vitinho, que soltou o pé. Varela tentou salvar com a cabeça em cima da linha, porém não foi o suficiente.
Muito perto. Carbonero disputou bola com Léo Pereira dentro da área, ganhou do zagueiro e tentou bater no contrapé de Rossi. Ela passou rente à trave.
Perdeu! Maripán perdeu boa chance na etapa final. Após cobrança de falta, Carbonero ficou com a sobra de um bate e rebate e serviu o zagueiro com um passe de calcanhar. O defensor bateu mascado e mandou nas mãos de Rossi.
Rossi! Paulinho recebeu com muito espaço pelo meio e soltou a bomba ainda da intermediária. A bola quicou na frente de Rossi, que mandou para escanteio com uma manchete.
Samuel Lino deixa tudo igual: 1 a 1. Jorginho desarmou no meio de campo e deixou com Arrascaeta. O camisa 10 encontrou Pedro, que finalizou de primeira, mas parou em Matheus Cunha. Na sobra, Matheus Bahia afastou mal e deixou nos pés de Arrascaeta. O uruguaio tocou para Bruno Henrique, que só rolou para Samuel Lino, sem goleiro, marcar.