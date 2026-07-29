Corinthians cede e envia contrato a Memphis após reviravoltas
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O Corinthians destravou a negociação pela renovação de contrato de Memphis Depay.
A diretoria do clube redigiu o novo vínculo, formalizando as bases que já estavam alinhadas verbalmente entre as partes, e encaminhou o documento à equipe que cuida da carreira do atacante.
A reportagem apurou que Memphis adiou o retorno ao Brasil, previsto para esta quinta-feira, porque queria receber a formalização do novo contrato antes de embarcar. A intenção inicial do Corinthians era apresentar o documento apenas após a realização de exames médicos e testes físicos do jogador.
Diante do pedido do atleta, o Corinthians cedeu e enviou a minuta contratual para análise da equipe jurídica do holandês. O documento será avaliado nesta quinta-feira pelos representantes do atacante.
As bases do novo contrato já haviam sido encaminhadas entre as partes no último fim de semana. Memphis aceitou uma redução significativa nos valores previstos no vínculo atual, que se encerra no dia 31 de julho.
O atacante concordou em receber cerca de R$ 2 milhões por mês caso assine o novo contrato. O Corinthians também deixará de arcar com despesas extras previstas no atual acordo, como cozinheiro, motorista e segurança.
O jogador ainda aceitou fixar em R$ 42 milhões a dívida que o clube possui com ele. O valor desconsidera multas, juros e correções monetárias que elevariam o montante devido.
Pelo acordo costurado entre as partes, o Corinthians terá um período de carência para quitar a dívida. O pagamento começará somente em janeiro do próximo ano.
Reunião com reviravoltas
A definição pelo envio da proposta formal de renovação foi tomada após uma reunião virtual entre as partes. O encontro contou com a participação de Memphis, seus representantes, advogados e integrantes da diretoria e do departamento jurídico do Corinthians.
Segundo fontes consultadas pela reportagem, o início da conversa foi positivo, mas o tom mudou ao longo da reunião. O principal ponto de divergência foi a exigência do Corinthians de obter garantias sobre as condições físicas do jogador antes da assinatura do novo vínculo.
Memphis não se opôs à realização dos exames médicos e testes físicos. O atacante, no entanto, manteve a posição de que só faria os procedimentos após analisar a formalização do contrato.
A avaliação interna do Corinthians chegou a ser pessimista durante as negociações. Após a reunião, porém, a diretoria decidiu encaminhar a proposta formal de renovação a Memphis Depay.