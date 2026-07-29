O Corinthians destravou a negociação pela renovação de contrato de Memphis Depay.

A diretoria do clube redigiu o novo vínculo, formalizando as bases que já estavam alinhadas verbalmente entre as partes, e encaminhou o documento à equipe que cuida da carreira do atacante.

A reportagem apurou que Memphis adiou o retorno ao Brasil, previsto para esta quinta-feira, porque queria receber a formalização do novo contrato antes de embarcar. A intenção inicial do Corinthians era apresentar o documento apenas após a realização de exames médicos e testes físicos do jogador.