O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) desistiu de concorrer como suplente de André do Prado (PL) na disputa ao Senado por São Paulo neste ano.

Prado disse que a decisão foi tomada no fim de semana, após avaliação do filho do ex-presidente de que sua candidatura seria impugnada pela Justiça Eleitoral. A informação também foi confirmada por Eduardo.

Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Prado foi indicado para a disputa ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para ocupar um lugar que estava destinado a Eduardo.