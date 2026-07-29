30 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é agredido após suspeita de importunação sexual em trem

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Suspeito foi agredido por passageiros
Suspeito foi agredido por passageiros

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante sob suspeita de importunação sexual no interior de um trem na zona leste de São Paulo, na noite de terça-feira (28).

Ele foi agredido por passageiros, o que exigiu a intervenção de seguranças da estação Dom Bosco, da linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga o centro da capital paulista à cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana.

Segundo a vítima, uma mulher de 29 anos, ela seguia no vagão quando notou um homem se aproximando de forma insistente. Ela tentou se afastar, mas o suspeito continuou a se aproximar. Incomodada, olhou para a região da cintura dele e percebeu que estava com o órgão genital exposto, em ato de masturbação. Assustada, gritou para os demais passageiros o que estava acontecendo.

Conforme o boletim de ocorrência, o trem se aproximava da estação Dom Bosco quando outros passageiros passaram a gritar com o agressor. Assim que o vagão parou na plataforma, o homem foi empurrado para fora.

A vítima pediu ajuda aos seguranças e aguardou no local a chegada da Polícia Militar, sendo então conduzida ao 63º DP (Vila Jacuí) para registro da ocorrência.

O homem foi identificado como Abdulmalek Kabawa. Na delegacia, na presença de um advogado, ele disse que estava em um trem lotado, em horário de grande movimento, e que apenas verificava seus pertences pessoais quando, inadvertidamente, encostou a mão em uma mulher.

Segundo seu relato, um homem o questionou de forma exaltada sobre o que ele estava fazendo. Kabawa negou ter praticado qualquer ato inadequado, mas foi acusado de ter tocado a passageira de maneira imprópria. Em seguida, afirmou ter sido contido e agredido por populares.

Kabawa negou qualquer intenção de importunar ou assediar a passageira, alegando que o contato foi acidental, em razão da superlotação do vagão. Aos policiais, apresentou seus pertences - celular, carteira, documentos, cigarro, isqueiro e dinheiro -, dizendo que isso reforçaria a versão de que apenas conferia seus objetos.

A reportagem não identificou o contato do advogado para questioná-lo sobre o caso.

O delegado Pedro Henrique Martins entendeu estarem presentes os requisitos legais para a prisão em flagrante de Kabawa pelo crime de importunação sexual.

Para o delegado, o indiciado praticou ato libidinoso com o propósito de satisfazer a própria lascívia, ao se masturbar e encostar o órgão genital na perna da vítima, sem o consentimento dela, no interior do trem.

Em nota, a CPTM lamentou o ocorrido: "No combate aos crimes sexuais, a CPTM investe em conscientização, capacitação de equipes e monitoramento por câmeras para identificar e abordar infratores. As passageiras contam ainda com o Espaço Acolher, presente em 26 estações ao longo das quatro linhas, que garante atendimento humanizado e privativo para mulheres vítimas de violência ou importunação sexual."

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