Um homem de 29 anos foi preso em flagrante sob suspeita de importunação sexual no interior de um trem na zona leste de São Paulo, na noite de terça-feira (28).

Ele foi agredido por passageiros, o que exigiu a intervenção de seguranças da estação Dom Bosco, da linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga o centro da capital paulista à cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana.

Segundo a vítima, uma mulher de 29 anos, ela seguia no vagão quando notou um homem se aproximando de forma insistente. Ela tentou se afastar, mas o suspeito continuou a se aproximar. Incomodada, olhou para a região da cintura dele e percebeu que estava com o órgão genital exposto, em ato de masturbação. Assustada, gritou para os demais passageiros o que estava acontecendo.