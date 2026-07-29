Homem é agredido após suspeita de importunação sexual em trem
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Um homem de 29 anos foi preso em flagrante sob suspeita de importunação sexual no interior de um trem na zona leste de São Paulo, na noite de terça-feira (28).
Ele foi agredido por passageiros, o que exigiu a intervenção de seguranças da estação Dom Bosco, da linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga o centro da capital paulista à cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana.
Segundo a vítima, uma mulher de 29 anos, ela seguia no vagão quando notou um homem se aproximando de forma insistente. Ela tentou se afastar, mas o suspeito continuou a se aproximar. Incomodada, olhou para a região da cintura dele e percebeu que estava com o órgão genital exposto, em ato de masturbação. Assustada, gritou para os demais passageiros o que estava acontecendo.
Conforme o boletim de ocorrência, o trem se aproximava da estação Dom Bosco quando outros passageiros passaram a gritar com o agressor. Assim que o vagão parou na plataforma, o homem foi empurrado para fora.
A vítima pediu ajuda aos seguranças e aguardou no local a chegada da Polícia Militar, sendo então conduzida ao 63º DP (Vila Jacuí) para registro da ocorrência.
O homem foi identificado como Abdulmalek Kabawa. Na delegacia, na presença de um advogado, ele disse que estava em um trem lotado, em horário de grande movimento, e que apenas verificava seus pertences pessoais quando, inadvertidamente, encostou a mão em uma mulher.
Segundo seu relato, um homem o questionou de forma exaltada sobre o que ele estava fazendo. Kabawa negou ter praticado qualquer ato inadequado, mas foi acusado de ter tocado a passageira de maneira imprópria. Em seguida, afirmou ter sido contido e agredido por populares.
Kabawa negou qualquer intenção de importunar ou assediar a passageira, alegando que o contato foi acidental, em razão da superlotação do vagão. Aos policiais, apresentou seus pertences - celular, carteira, documentos, cigarro, isqueiro e dinheiro -, dizendo que isso reforçaria a versão de que apenas conferia seus objetos.
A reportagem não identificou o contato do advogado para questioná-lo sobre o caso.
O delegado Pedro Henrique Martins entendeu estarem presentes os requisitos legais para a prisão em flagrante de Kabawa pelo crime de importunação sexual.
Para o delegado, o indiciado praticou ato libidinoso com o propósito de satisfazer a própria lascívia, ao se masturbar e encostar o órgão genital na perna da vítima, sem o consentimento dela, no interior do trem.
Em nota, a CPTM lamentou o ocorrido: "No combate aos crimes sexuais, a CPTM investe em conscientização, capacitação de equipes e monitoramento por câmeras para identificar e abordar infratores. As passageiras contam ainda com o Espaço Acolher, presente em 26 estações ao longo das quatro linhas, que garante atendimento humanizado e privativo para mulheres vítimas de violência ou importunação sexual."