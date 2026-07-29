Entenda como foi formada a ventania que atingiu São Paulo e Rio
| Tempo de leitura: 3 min
Fortes rajadas de vento atingiram os estados de São Paulo e Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), causando ao menos cinco mortes. Apesar do alerta da Defesa Civil, o fenômeno causou surpresa pela intensidade em algumas regiões, provocando destelhamentos, quedas de árvores e muros, além de ressaca no mar.
Mas como ocorre essa ventania?
De acordo com meteorologistas, a ventania é provocada pelo deslocamento violento de uma massa de ar devido ao encontro de uma frente fria com uma massa de ar quente. Isso porque, antes da passagem da frente fria, há uma condição que se chama pré-frontal, quando a temperatura aumenta e se cria uma diferença de pressão muito forte. E o vento vai soprar de onde tem mais pressão para onde tem menos.
"Hoje a gente tinha uma frente fria se deslocando em direção aqui ao estado de São Paulo, que chegou mais para o final do dia. Como é uma massa muito fria e encontra uma massa de ar quente que fica estacionada na região central do país nesta época do ano, ocorre um forte contraste térmico. Essa diferença de pressão muito significativa entre uma massa muito quente e uma massa muito fria é o que causa os ventos", explica Guilherme Borges, meteorologista da startup de monitoramento climático FieldPro.
Ele diz que, na meteorologia, a diferença de temperatura leva à diferença de pressão, e a diferença de pressão leva aos ventos.
"Quanto maior for essa diferença de pressão, maior são os ventos e também as rajadas. Então, como os ventos estavam no sentido do litoral de São Paulo, principalmente pegando boa parte da faixa leste do estado, os ventos intensificaram com muita facilidade, com rajadas chegando até os 100 km/h", conta Borges.
Nesta quarta, no aeroporto de Congonhas, por exemplo, a temperatura chegou aos 29°C às 13h e, com a entrada do vento frio, a temperatura caiu rapidamente para 21°C às 13h30, provocando rajadas de vento com 70 km/h às 14h31.
Felipe Espíndola, meteorologista da Defesa Civil do Estado de São Paulo, destaca que a frente fria é estreita, como se fosse uma caneta em cima do mapa do Sudeste. E os ventos são provocados pelo contraste dos dois lados da caneta, que possuem temperaturas e pressões diferentes.
Ele diz ainda que não é toda frente fria que vai ter essas rajadas fortes de vento nem vai gerar tempestades severas. Depende de quão intensa é essa frente, da diferença de pressão, da temperatura e da umidade. Por isso, não é tão fácil prever essas condições meteorológicas.
"É possível prever a chegada da frente fria com três ou quatro dias de antecendência, mas prever as rajadas é mais difícil, porque não temos tantos dados observados. Assim, e só de um dia para o outro, porque é um fenômeno que ocorre dentro da própria frente fria."
O que fazer antes da ventania
- Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado;
- Mantenha as árvores bem cuidadas e podadas;
- Ao ser noticiado sobre um vendaval, desligue os aparelhos elétricos e o gás e coloque no piso os objetos que possam cair;
- Após anúncio de ventos fortes, não pratique esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurf, kitesurf, rapel e rafting.
O que fazer durante
- Procure um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis;
- Mantenha distância de janelas, vidros e objetos perfurocortantes;
- Não realize trabalhos com andaimes e encaixes metálicos;
- Quando dirigindo, evite passar e estacionar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes, escadas e outras estruturas que não pareçam seguras.
O que fazer depois
- Ajude na limpeza e recuperação da área onde se encontra, começando pela desobstrução das vias;
- Cuidado ao mexer no telhado para efetuar reparos. Prefira solicitar mão de obra especializada;
- Não mexa com cabos de rede elétrica caídos. Comunique a Defesa Civil ou Bombeiros sobre esses perigos;
- Ajude seus vizinhos que foram atingidos.