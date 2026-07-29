Fortes rajadas de vento atingiram os estados de São Paulo e Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), causando ao menos cinco mortes. Apesar do alerta da Defesa Civil, o fenômeno causou surpresa pela intensidade em algumas regiões, provocando destelhamentos, quedas de árvores e muros, além de ressaca no mar.

Mas como ocorre essa ventania?

De acordo com meteorologistas, a ventania é provocada pelo deslocamento violento de uma massa de ar devido ao encontro de uma frente fria com uma massa de ar quente. Isso porque, antes da passagem da frente fria, há uma condição que se chama pré-frontal, quando a temperatura aumenta e se cria uma diferença de pressão muito forte. E o vento vai soprar de onde tem mais pressão para onde tem menos.

"Hoje a gente tinha uma frente fria se deslocando em direção aqui ao estado de São Paulo, que chegou mais para o final do dia. Como é uma massa muito fria e encontra uma massa de ar quente que fica estacionada na região central do país nesta época do ano, ocorre um forte contraste térmico. Essa diferença de pressão muito significativa entre uma massa muito quente e uma massa muito fria é o que causa os ventos", explica Guilherme Borges, meteorologista da startup de monitoramento climático FieldPro.