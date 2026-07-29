As circunstâncias que causaram a morte de um interno da Fundação Casa nesta terça-feira (28) está sendo investigada pela Polícia Civil. O jovem de 18 anos cumpria medida socioeducativa em uma unidade em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

Em menos de um mês, ele relatou não se sentir bem e foi encaminhado cinco vezes a unidades de saúde, retornando ao internato sem receber um diagnóstico preciso. O jovem estava na Fundação Casa havia cerca de oito meses.

Em nota, a instituição lamentou a morte e disse que "apura internamente as circunstâncias do caso e colabora com as investigações das autoridades policiais".