O presidente Lula (PT) mandou recados contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e contra o argentino Javier Milei ao afirmar, nesta quarta-feira (29) que ninguém vai "meter o bedelho" nas eleições brasileiras.

Em suas falas, feitas durante convenção do PSB que confirmou Geraldo Alckmin como vice do petista na chapa em que os dois disputarão a reeleição, Lula também citou a negativa dada pelo Brasil ao visto de dois funcionários americanos enviados por Trump para fiscalizar pontos das eleições brasileiras.

"Enquanto eu for presidente, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras", declarou. "Nessa semana, tivemos que negar o visto para dois jovens que eles mandaram para se intrometer as eleições brasileiras. Nós negamos o visto."