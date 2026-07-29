Um avião monomotor de pequeno porte caiu na tarde desta quarta-feira (29) na rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, na zona rural de Mogi Mirim, a 150 km da capital paulista.

Com o impacto e a explosão, o piloto morreu carbonizado. Ele ainda não foi identificado. Segundo informações da imprensa local, a aeronave pertenceria a uma escola de aviação.

O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas para atender a ocorrência. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também se deslocou para o local, assim como a Polícia Militar.