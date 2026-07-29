Avião de pequeno porte cai em Mogi Mirim (SP) e piloto morre
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Um avião monomotor de pequeno porte caiu na tarde desta quarta-feira (29) na rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, na zona rural de Mogi Mirim, a 150 km da capital paulista.
Com o impacto e a explosão, o piloto morreu carbonizado. Ele ainda não foi identificado. Segundo informações da imprensa local, a aeronave pertenceria a uma escola de aviação.
O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas para atender a ocorrência. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também se deslocou para o local, assim como a Polícia Militar.
A queda ocorreu em uma área aberta no bairro Cachoeira, nas proximidades do aeroporto da cidade.
Ainda não há detalhes das circunstâncias do acidente, mas os órgãos responsáveis verificarão se tem relação com as fortes rajadas de vento que atingiram o estado nesta quarta e provocaram ao menos duas mortes.
Somente depois da investigação é que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informará a causa da queda.