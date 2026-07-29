Em números brutos, Pelé ainda é o maior com 95 gols (em 113 partidas, segundo dados da CBF), sendo 77 em jogos oficiais. O Rei também tem melhor média: 0,84 gol por jogo, contra 0,62 de Neymar.

O atacante Neymar anunciou que não pretende jogar mais pela seleção brasileira. A última partida do camisa 10 pode ter sido a derrota por 2 a 1 para a Noruega, na Copa do Mundo 2026, nos EUA. Se confirmada a aposentadoria do time nacional, o jogador encerra sua passagem com 80 gols em 130 jogos, maior artilheiro considerando apenas jogos oficiais.

Além disso, o camisa 10 das últimas quatro Copas tem nove gols em Mundiais, sendo o terceiro maior artilheiro do país no torneio.

À sua frente estão Ronaldo (15), bicampeão mundial, e Pelé (12), tri. Empatado com o atacante santista estão dois jogadores: Vavá (campeão em 70) e Ademir, que só disputou uma Copa.

Os quatro primeiros gols de Neymar em Copas pela seleção brasileira aconteceram em 2014, sendo decisivos os dois primeiros na estreia vitoriosa por 3 a 1 contra a Croácia e também nos dois primeiros da vitória sobre Camarões (4 a 1), ambos na fase de grupos. Depois jogou mais três partidas até se lesionar gravemente contra a Colômbia nas quartas de final.