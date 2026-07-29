29 de julho de 2026
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PACAEMBU

PM mata assaltante que tentava roubar motorista em semáforo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Globo
Ação ocorreu na região do Pacaembu
Ação ocorreu na região do Pacaembu

Um assaltante morreu baleado por um policial militar na manhã desta quarta-feira (29) na rua Major Natanael, no Pacaembu, ao lado do Cemitério do Araçá, na região central de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, um homem avançou contra um veículo parado no semáforo e quebrou o vidro para roubar pertences, por volta das 6h45.

O PM que seguia para o trabalho e presenciou a cena interveio. Ele atirou contra o assaltante, que aparentava estar armado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorro, mas o homem morreu no local.

Durante o atendimento, as equipes constataram que o criminoso portava uma arma falsa.

Pouco antes, uma mulher havia acionado uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e contado que foi assaltada por um homem que roubou seu celular e outros pertences, na região da avenida Doutor Arnaldo.

A GCM e a vítima foram ao local onde o homem foi baleado, e a mulher o reconheceu. Ele estava com os pertences dela.

A perícia foi acionada ao local e o trânsito ficou intenso na região.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) e encaminhado ao DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que prossegue com as investigações, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

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