PM mata assaltante que tentava roubar motorista em semáforo
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Um assaltante morreu baleado por um policial militar na manhã desta quarta-feira (29) na rua Major Natanael, no Pacaembu, ao lado do Cemitério do Araçá, na região central de São Paulo.
De acordo com a Polícia Militar, um homem avançou contra um veículo parado no semáforo e quebrou o vidro para roubar pertences, por volta das 6h45.
O PM que seguia para o trabalho e presenciou a cena interveio. Ele atirou contra o assaltante, que aparentava estar armado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorro, mas o homem morreu no local.
Durante o atendimento, as equipes constataram que o criminoso portava uma arma falsa.
Pouco antes, uma mulher havia acionado uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e contado que foi assaltada por um homem que roubou seu celular e outros pertences, na região da avenida Doutor Arnaldo.
A GCM e a vítima foram ao local onde o homem foi baleado, e a mulher o reconheceu. Ele estava com os pertences dela.
A perícia foi acionada ao local e o trânsito ficou intenso na região.
O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) e encaminhado ao DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que prossegue com as investigações, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).