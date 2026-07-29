De volta ao Rio de Janeiro após um período de descanso ao término da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti começou a pôr em prática o planejamento da seleção brasileira rumo à edição de 2030 do torneio -seu contrato tem duração até lá. Em entrevista ao ge, disse até já ter comunicado a alguns dos veteranos que chegou a hora de passar o bastão.

"Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos", afirmou o técnico, citando como exceção um zagueiro que hoje tem 32.

"Não vou dizer que vou mudar todos os 26. Vamos manter alguns jogadores importantes, que podem seguir com a linha de trabalho, como o Marquinhos, para dizer um nome. Acho que é importante que fique para dar um sinal de continuidade ao trabalho. Mas a ideia é mudar, botar uma nova geração", acrescentou.