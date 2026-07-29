O Republicanos afirmou que o senador Cleitinho, líder nas pesquisas de intenção de voto em Minas Gerais, não será candidato a governador do estado, contrariando o congressista, que chegou a avisar a aliados que iria disputar a eleição após meses de incerteza.

Em nota publicada nesta quarta-feira (29), a sigla diz que Cleitinho não correspondeu ao entusiasmo do partido em lançá-lo governador e menciona a indefinição do parlamentar sobre se tentaria ou não a eleição. Para o Republicanos, "uma candidatura exige, antes de tudo, a decisão firme de quem pretende disputá-la".

"Tal decisão nunca aconteceu. [...] Os fatos falam por si. O partido esteve pronto. A candidatura, porém, nunca foi formalmente assumida por quem deveria liderá-la", afirma a nota.