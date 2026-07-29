Depois de eleger um novo presidente, o Supremo Concílio da IPB (Igreja Presbiteriana do Brasil) aprovou uma resolução que desaconselha a participação de seus membros no Legendários, um dos fenômenos recentes do universo evangélico masculino. A decisão é a primeira de uma série de temas sensíveis que ainda passarão pelo plenário da maior instância deliberativa da denominação.

A IPB seguirá discutindo nos próximos dias, em sua reunião quadrienal, propostas sobre atendimento psicológico e participação de mulheres na igreja. Outro ponto analisado era a possibilidade de restringir a filiação de presbiterianos a partidos tidos como marxistas. O encontro, que acontece em Manaus, começou no último dia 26 e vai até domingo (2).

O posicionamento sobre os Legendários marca uma das manifestações mais contundentes já adotadas por uma grande igreja histórica brasileira contra o movimento, que reúne homens em experiências que usam recursos do coaching em discursos voltados à recuperação da masculinidade.