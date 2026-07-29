A defesa de Jair Bolsonaro (PL) disse ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que não autorizou o uso de sua imagem em um vídeo do ex-presidente feito por inteligência artificial e exibido na convenção eleitoral de seu partido, feita no último sábado (25).

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De acordo com os advogados, o ex-presidente nem sequer teria meios para dar tal autorização ao filho e senador Flávio Bolsonaro (PL).