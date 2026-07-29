O motorista de aplicativo Rafael dos Santos, o "Pirata Driver" interrompeu a corrida e pediu que dois passageiros deixassem o veículo após ouvir comentários sobre músicas do grupo Racionais MC's. O caso aconteceu em Taubaté (SP), foi registrado pela câmera instalada no carro e divulgado na sexta-feira passada (24).
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Nas imagens, o rapaz pede que os passageiros saiam do veículo quando um deles se refere ao grupo como "música horrível de preto".
O motorista afirmou que os passageiros haviam consumido bebida alcoólica antes da corrida. Ele contou que a playlist com músicas do Racionais continuou tocando porque foi escolhida pelos clientes da viagem anterior.
Rafael disse que entendeu a fala como uma associação pejorativa entre a música e pessoas negras. "Se ele não gostasse da música, bastava pedir para trocar. Eu colocaria outra sem problema. O problema foi associar a música à cor da pele. Música não tem cor", afirmou.
Após publicar o vídeo nas redes sociais, o motorista informou que recebeu manifestações de apoio e também críticas. Até a última atualização da reportagem, ele não havia registrado boletim de ocorrência.
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