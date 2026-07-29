O motorista de aplicativo Rafael dos Santos, o "Pirata Driver" interrompeu a corrida e pediu que dois passageiros deixassem o veículo após ouvir comentários sobre músicas do grupo Racionais MC's. O caso aconteceu em Taubaté (SP), foi registrado pela câmera instalada no carro e divulgado na sexta-feira passada (24).

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Nas imagens, o rapaz pede que os passageiros saiam do veículo quando um deles se refere ao grupo como "música horrível de preto".