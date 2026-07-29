Uma condutora conseguiu escapar de uma tentativa de assalto após atropelar dois suspeitos que se aproximaram do carro na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A ação foi registrada por câmeras de segurança na tarde de segunda-feira (27).

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As imagens mostram o veículo chegando em casa, enquanto a passageira desembarca. Em seguida, dois homens de motocicleta se aproximam. Quando um dos suspeitos desce para abordar a condutora, ela engata a marcha à ré, atinge a dupla e deixa o local.