29 de julho de 2026
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Condutora atropela dupla de criminosos e escapa de assalto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/cctv
Suspeitos conseguiram fugir.
Suspeitos conseguiram fugir.

Uma condutora conseguiu escapar de uma tentativa de assalto após atropelar dois suspeitos que se aproximaram do carro na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A ação foi registrada por câmeras de segurança na tarde de segunda-feira (27).

Leia mais: Homem descobre que é procurado e se entrega à polícia

As imagens mostram o veículo chegando em casa, enquanto a passageira desembarca. Em seguida, dois homens de motocicleta se aproximam. Quando um dos suspeitos desce para abordar a condutora, ela engata a marcha à ré, atinge a dupla e deixa o local.

Um dos homens cai junto com a motocicleta, mas se levanta logo depois. Em seguida, os dois fogem na moto.

A Polícia Civil foi procurada para informar sobre a investigação, mas não respondeu até a última atualização da reportagem. Também não há informações sobre a identidade dos suspeitos.

Com informações do g1.

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