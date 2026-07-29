A advogada Cláudia Félix, de 51 anos, prima da cantora Mara Maravilha, foi morta a tiros dentro da própria casa, em Itororó, no interior da Bahia.

Segundo informações divulgadas pelo programa Cidade Alerta, a vítima passou a ser alvo de criminosos em razão de uma dívida atribuída a um familiar. A família vendeu dois veículos para tentar quitar o débito, mas o valor exigido aumentava a cada pagamento.

Ainda conforme a reportagem, câmeras de segurança registraram homens rondando a residência dias antes do crime. Na madrugada do ataque, Cláudia acionou a polícia ao perceber a invasão do imóvel, mas foi atingida por vários disparos antes da chegada dos agentes.