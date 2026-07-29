A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novas canetas injetáveis à base de semaglutida sintética para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlada. Os medicamentos também podem ser utilizados como complemento à dieta e à prática de exercícios, conforme indicação médica.

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Os produtos aprovados são Owozy, Seemasun, Zempneo, Semavy e Orsema. A análise teve como referência o medicamento Ozempic, que utiliza o mesmo princípio ativo.