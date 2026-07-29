A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novas canetas injetáveis à base de semaglutida sintética para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlada. Os medicamentos também podem ser utilizados como complemento à dieta e à prática de exercícios, conforme indicação médica.
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Os produtos aprovados são Owozy, Seemasun, Zempneo, Semavy e Orsema. A análise teve como referência o medicamento Ozempic, que utiliza o mesmo princípio ativo.
As canetas foram registradas na dosagem de 1,34 mg/L e estarão disponíveis em apresentações com sistema de aplicação de 1,5 mL, acompanhado de seis agulhas, ou de 3 mL, com quatro agulhas. A fabricação e a distribuição ficarão a cargo das empresas responsáveis por cada produto.
Segundo a Anvisa, a prioridade na análise foi solicitada pelo Ministério da Saúde para ampliar o abastecimento do mercado farmacêutico nacional e beneficiar o Sistema Único de Saúde (SUS).
A primeira caneta de semaglutida sintética foi aprovada pela agência em maio. Ainda não há previsão para o início das vendas das novas versões nas farmácias.
A semaglutida é uma versão sintética do hormônio GLP-1, produzido naturalmente pelo intestino. A substância estimula a produção de insulina, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e aumenta a sensação de saciedade.
A Anvisa também informou que a retatrutida, outro princípio ativo sintético em desenvolvimento, está em fase de testes e ainda não foi autorizada para venda em nenhum país.
Com informações da CNN Brasil.