Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (29) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente de Flávio Bolsonaro (PL) num cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
Segundo o levantamento, Lula tem 49,2% das intenções de voto, contra 42,9% de Flávio Bolsonaro. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somam 7,9%.
A pesquisa também simulou outros cinco cenários de segundo turno. Em todos eles, Lula aparece na liderança. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 48,2%, ante 38,9% do adversário. Em uma disputa com Romeu Zema (Novo), marca 48,6%, enquanto o governador mineiro tem 39,6%.
No confronto com Renan Santos (Missão), Lula soma 47,6% das intenções de voto, contra 30,2% do adversário. Já em simulações com Michelle Bolsonaro (PL) e Jair Bolsonaro (PL), o presidente registra 48,8% e 49,2%, respectivamente, enquanto Michelle aparece com 42,5% e Jair com 43,9%.
O levantamento ouviu 5 mil pessoas entre os dias 22 e 27 de julho. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08602/2026.