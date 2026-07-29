Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (29) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente de Flávio Bolsonaro (PL) num cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Segundo o levantamento, Lula tem 49,2% das intenções de voto, contra 42,9% de Flávio Bolsonaro. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somam 7,9%.

A pesquisa também simulou outros cinco cenários de segundo turno. Em todos eles, Lula aparece na liderança. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 48,2%, ante 38,9% do adversário. Em uma disputa com Romeu Zema (Novo), marca 48,6%, enquanto o governador mineiro tem 39,6%.