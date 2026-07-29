Tarcísio mantém vantagem em SP e tem 41% contra 26% de Haddad
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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mantém a dianteira em nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29), com 41% das intenções de voto em simulação de primeiro turno das eleições para o Governo de São Paulo contra o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que marca 26%.
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Outros três candidatos de partidos de esquerda nanicos somam 5%: Vera Lúcia (PSTU) tem 3%, e Vivian Mendes (UP) e Carlos Machado (PCB), 1% cada um.
Em eventual segundo turno, o titular do Palácio dos Bandeirantes venceria o petista por 48% a 32%.
Contratado pelo Banco Genial, o levantamento foi feito de 23 a 27 de julho com eleitores de 16 anos ou mais residentes no estado de São Paulo. Foram realizadas 1.650 entrevistas domiciares face a face. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro máxima prevista, de 2 pontos percentuais. A pesquisa está registradas sob os códigos SP-04846/2026 e BR-09998/2026.
Tarcísio também lidera na resposta espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. O atual governador registra 17% nas intenções de voto na pergunta espontânea, contra 7% de Haddad.
Na última pesquisa Quaest para o estado, de abril, o titular dos Bandeirantes tinha 38% no primeiro turno, contra 26% do ex-ministro da Fazenda. Aquele levantamento, porém, considerou outros cenários, com o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e testando ou não o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) -ambos já anunciaram que não vão concorrer a governador.
Em simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad feita em abril, o atual governador vencia o ex-ministro por 49% a 32%.
Como mostrou a Folha de S. Paulo, disputas altamente polarizadas para o Governo de São Paulo historicamente foram decididas no primeiro turno. Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a possibilidade de uma vitória de Tarcísio já na primeira etapa preocupa o PT, porque deixaria o presidente Lula (PT) sem um palanque em um eventual segundo turno da eleição presidencial no maior colégio eleitoral do país.
Avaliação do governo Tarcísio
Para 39% dos entrevistados, Tarcísio está fazendo um governo bom ou ótimo, enquanto 20% consideram a gestão do governador paulista ruim ou péssima. Avaliam o trabalho como regular 35%.
Em abril, o governo Tarcísio era visto como ótimo ou bom por 39%. Classificavam-no como ruim ou péssimo 19%, e 35% o avaliavam como regular.
Rejeição
Entre os nomes testados pela Quaest, Haddad é o mais rejeitado. Conhecem e não votariam no ex-ministro 58%, contra 37% que dizem o mesmo Tarcísio. Vera Lúcia é rejeitada por 12%; Carlos Machado, por 9%; e Vivian Mendes, por 5%.
Senado
Os entrevistados também foram questionados em qual candidato votariam se a eleição fosse hoje. As ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), que vão compar chapa com Haddad, registram 14% e 12% das intenções, respectivamente.
Pablo Marçal (União Brasil), Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) têm 9%, 7% e 5%, nesta ordem. Paulinho da Força (Solidariedade) e Ricardo Salles (Novo) marcam 4% cada um.
Por sua vez, Robson Tuma (Republicanos) aparece com 3%, e José Aníbal (PSDB), com 1%.
Presidência
Ainda considerando o estado de São Paulo, 34% dos entrevistdos respoderam que pretendem votar no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno das eleições presidenciais, ao passo que 30% declaram voto em Lula, o que configura empate técnico.
No segundo turno, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sai na frente e registra 40% das intenções de voto no estado, contra 35% do petista.