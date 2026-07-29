O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mantém a dianteira em nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29), com 41% das intenções de voto em simulação de primeiro turno das eleições para o Governo de São Paulo contra o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que marca 26%.

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Outros três candidatos de partidos de esquerda nanicos somam 5%: Vera Lúcia (PSTU) tem 3%, e Vivian Mendes (UP) e Carlos Machado (PCB), 1% cada um.