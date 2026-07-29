Um tornado atingiu três cidades da região noroeste do Rio Grande do Sul no final da tarde desta terça-feira (28) e deixou ao menos quatro pessoas feridas, além de ter provocado estragos em ruas, casas e propriedades rurais.

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Segundo a Defesa Civil, as cidades afetadas são Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. O tornado foi registrado às 18h25.