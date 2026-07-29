Santos sofre gol relâmpago, mas supera a UCV e se classifica
| Tempo de leitura: 4 min
Apesar de um susto relâmpago no primeiro tempo, o Santos, que teve Neymar entrando no intervalo, venceu a Universidad Central da Venezuela (UCV), na Vila Belmiro, por 4 a 2, e confirmou a sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.
A passagem de fase do Peixe foi alcançada com o placar agregado de 8 a 3.
Os gols do confronto foram marcados por Samuel Sosa, para a UCV, aos 18 segundos do primeiro tempo, enquanto Miguelito, Gabigol e Gabriel Menino estufaram as redes para o Santos.
Com a classificação o Peixe garante a premiação de US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões na cotação do dia) da Conmebol. Nas oitavas de final, o Santos irá encarar o Macará, do Equador.
Agora o Santos dá um tempo na Copa Sul-Americana e se concentra na Copa do Brasil. No próximo sábado (1º), o Santos recebe o Remo, na mesma Vila Belmiro, pelo duelo de ida das oitavas da final da Copa do Brasil.
Apesar do susto, Santos supera a UCV
Com Neymar, Bontempo e Lucas Veríssimo no banco de reservas, o técnico C
uca tinha a intenção de rodar o elenco e ainda assim construir uma vitória tranquila sobre a limitada UCV.
Mas, aos 18 segundos de jogo, o treinador viu tudo mudar. Após um erro de passe para Brazão no seu primeiro toque na bola, Adonis Frias deixou o atacante Samuel Sosa em ótima condição, para com calma e categoria, encobrir o goleiro do Santos e marcar um lindo gol.
O susto desestabilizou momentaneamente os comandados de Cuca, que passaram a errar passes simples e demonstrar nervosismo nas finalizações. As coisas só se acalmaram depois que Miguelito, aos 39 empatou a partida.
Sem ver a vitória tranquila se confirmar, Cuca aproveitou o intervalo para mexer no time: saíram Adonis Frias, Willian Arão e Miguelito para as entradas de Lucas Veríssimo, Gabriel Bontempo e Neymar.
A partir daí a superioridade técnica se sobressaiu e o Peixe virou a partida com Gabigol, aos 10. Aos 19, Menino ampliou.
Mesmo com a classificação do Santos definida, a UCV não jogou a toalha e diminuiu, aos 26, com Mottes.
Lances importantes
Gol da UCV. Adonis Frías, aos 18 segundos do primeiro tempo, recua mal a bola para Gabriel Brazão e Samuel Sosa se antecipa. Cara a cara com o goleiro do Santos, o camisa 10 dá lindo toque de cobertura e abre o placar na Vila!
Quase o empate. Pelo lado esquerdo do ataque, Barreal, aos 10, luta pela bola dentro da área e, mesmo sem ângulo, finaliza. Com o pé, Schiavone faz bela defesa.
Com perigo. Após jogada pelo lado esquerdo do ataque, Sole, na entrada área, fica com sobra e arrisca a finalização. O chute passa à direita do gol de Gabriel Brazão
Gabigol perdeu. Barreal recebe lindo lançamento, domina ao invadir a área e faz o passe para Gabigol livre dentro da área. O camisa 9 recebe e, de frente para o gol finaliza. Apesar de muito perto do gol, a bola sobe muito e sai por cima do travessão.
Gol do Santos. Miguelito recebe a bola na direita do ataque, aos 39, e carrega paro meio. De perna esquerda, o boliviano arrisca, Schiavone até encosta na bola, mas ela morre no fundo das redes.
Gabigol perdeu. Em sua primeira participação no jogo, aos 7 minutos do segundo tempo, Neymar acha Gabriel livre dentro da área. O camisa 9 bate de esquerda mas a bola vai para fora.
Gol do Santos. Bontempo recebe pelo lado direito do ataque e cruza. Após desvio na marcação, a bola sobe, tira o goleiro Schiavone da jogada e sobra para Gabigol, aos 12, marcar de cabeça.
Gol do Santos. Após Gabigol acertar o travessão, aos 20, Gabriel Menino fica com o rebote e enche o pé para aumentar a vantagem do Santos.
Gol da UCV. Após de cobrança de escanteio na área, aos 26, Mottes aproveita uma desorganização defensiva da zaga do Santos e desconta para os venezuelanos.
FICHA TÉCNICA
Santos 4x2 UCV
Local: Vila Belmiro, Santos
Data/Hora: 28 de julho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Carlos Benítez (PAR)
Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
Público: 6.864 pessoas
Renda: R$ 350.963,75
Cartões amarelos: Willian Lugo (UCV), Francisco Solé (UCV)
Gols: Samuel Sosa (UCV), Miguelito (SAN), Gabigol (SAN), Gabriel Menino (SAN), Mottes (UCV), Rony (SAN)
Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías (Lucas Veríssimo), João Ananias e Escobar; Willian Arão (Gabriel Bontempo), Christian Oliva e Rollheiser (Igor Vinícius); Barreal (Rony), Miguelito (Neymar) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca
UCV: Schiavone; Maicol Ruiz, Krendrys Silva, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana (Daniel Carrilo); Willian Lugo, Francisco Solé (Sarli), Vicente Rodríguez (Velasquez) e Edwin Mosquera; Samuel Sosa e Juan Camilo Zapata. Técnico: