29 de julho de 2026
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SULA

Santos sofre gol relâmpago, mas supera a UCV e se classifica

Por Bruno Lima | da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução/X/@SantosFC
Gabriel Menino fez um dos quatro gols do Santos
Gabriel Menino fez um dos quatro gols do Santos

Apesar de um susto relâmpago no primeiro tempo, o Santos, que teve Neymar entrando no intervalo, venceu a Universidad Central da Venezuela (UCV), na Vila Belmiro, por 4 a 2, e confirmou a sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A passagem de fase do Peixe foi alcançada com o placar agregado de 8 a 3.

Os gols do confronto foram marcados por Samuel Sosa, para a UCV, aos 18 segundos do primeiro tempo, enquanto Miguelito, Gabigol e Gabriel Menino estufaram as redes para o Santos.

Com a classificação o Peixe garante a premiação de US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões na cotação do dia) da Conmebol. Nas oitavas de final, o Santos irá encarar o Macará, do Equador.

Agora o Santos dá um tempo na Copa Sul-Americana e se concentra na Copa do Brasil. No próximo sábado (1º), o Santos recebe o Remo, na mesma Vila Belmiro, pelo duelo de ida das oitavas da final da Copa do Brasil.

Apesar do susto, Santos supera a UCV

Com Neymar, Bontempo e Lucas Veríssimo no banco de reservas, o técnico C

uca tinha a intenção de rodar o elenco e ainda assim construir uma vitória tranquila sobre a limitada UCV.

Mas, aos 18 segundos de jogo, o treinador viu tudo mudar. Após um erro de passe para Brazão no seu primeiro toque na bola, Adonis Frias deixou o atacante Samuel Sosa em ótima condição, para com calma e categoria, encobrir o goleiro do Santos e marcar um lindo gol.

O susto desestabilizou momentaneamente os comandados de Cuca, que passaram a errar passes simples e demonstrar nervosismo nas finalizações. As coisas só se acalmaram depois que Miguelito, aos 39 empatou a partida.

Sem ver a vitória tranquila se confirmar, Cuca aproveitou o intervalo para mexer no time: saíram Adonis Frias, Willian Arão e Miguelito para as entradas de Lucas Veríssimo, Gabriel Bontempo e Neymar.

A partir daí a superioridade técnica se sobressaiu e o Peixe virou a partida com Gabigol, aos 10. Aos 19, Menino ampliou.

Mesmo com a classificação do Santos definida, a UCV não jogou a toalha e diminuiu, aos 26, com Mottes.

Lances importantes

Gol da UCV. Adonis Frías, aos 18 segundos do primeiro tempo, recua mal a bola para Gabriel Brazão e Samuel Sosa se antecipa. Cara a cara com o goleiro do Santos, o camisa 10 dá lindo toque de cobertura e abre o placar na Vila!

Quase o empate. Pelo lado esquerdo do ataque, Barreal, aos 10, luta pela bola dentro da área e, mesmo sem ângulo, finaliza. Com o pé, Schiavone faz bela defesa.

Com perigo. Após jogada pelo lado esquerdo do ataque, Sole, na entrada área, fica com sobra e arrisca a finalização. O chute passa à direita do gol de Gabriel Brazão

Gabigol perdeu. Barreal recebe lindo lançamento, domina ao invadir a área e faz o passe para Gabigol livre dentro da área. O camisa 9 recebe e, de frente para o gol finaliza. Apesar de muito perto do gol, a bola sobe muito e sai por cima do travessão.

Gol do Santos. Miguelito recebe a bola na direita do ataque, aos 39, e carrega paro meio. De perna esquerda, o boliviano arrisca, Schiavone até encosta na bola, mas ela morre no fundo das redes.

Gabigol perdeu. Em sua primeira participação no jogo, aos 7 minutos do segundo tempo, Neymar acha Gabriel livre dentro da área. O camisa 9 bate de esquerda mas a bola vai para fora.

Gol do Santos. Bontempo recebe pelo lado direito do ataque e cruza. Após desvio na marcação, a bola sobe, tira o goleiro Schiavone da jogada e sobra para Gabigol, aos 12, marcar de cabeça.

Gol do Santos. Após Gabigol acertar o travessão, aos 20, Gabriel Menino fica com o rebote e enche o pé para aumentar a vantagem do Santos.

Gol da UCV. Após de cobrança de escanteio na área, aos 26, Mottes aproveita uma desorganização defensiva da zaga do Santos e desconta para os venezuelanos.

FICHA TÉCNICA

Santos 4x2 UCV

Local: Vila Belmiro, Santos

Data/Hora: 28 de julho de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Carlos Benítez (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)

Público: 6.864 pessoas

Renda: R$ 350.963,75

Cartões amarelos: Willian Lugo (UCV), Francisco Solé (UCV)

Gols: Samuel Sosa (UCV), Miguelito (SAN), Gabigol (SAN), Gabriel Menino (SAN), Mottes (UCV), Rony (SAN)

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías (Lucas Veríssimo), João Ananias e Escobar; Willian Arão (Gabriel Bontempo), Christian Oliva e Rollheiser (Igor Vinícius); Barreal (Rony), Miguelito (Neymar) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca

UCV: Schiavone; Maicol Ruiz, Krendrys Silva, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana (Daniel Carrilo); Willian Lugo, Francisco Solé (Sarli), Vicente Rodríguez (Velasquez) e Edwin Mosquera; Samuel Sosa e Juan Camilo Zapata. Técnico:

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