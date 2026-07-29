Ex-Corinthians, o goleiro Caíque França, que está no Guarani, teve sua casa destruída por um incêndio.

Caíque compartilhou fotos de como ficou a casa no Instagram. Ele relatou que o incêndio aconteceu nos últimos dias após começar em um vizinho e que ninguém ficou ferido. O goleiro também citou que muitos itens pessoais foram perdidos.

"Nos últimos dias um incêndio acidental que começou no vizinho, acabou atingindo a nossa casa e acabou não sobrando nada dela, e nela estavam minha medalhas, troféus, fotos e DVDs da minha infância. Algo muito triste, mas apenas agradecer a Deus que ninguém se machucou", disse Caíque França, no Instagram.