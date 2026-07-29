Ex-Corinthians tem casa destruída: 'Sobrou nada, muito triste'
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Ex-Corinthians, o goleiro Caíque França, que está no Guarani, teve sua casa destruída por um incêndio.
Caíque compartilhou fotos de como ficou a casa no Instagram. Ele relatou que o incêndio aconteceu nos últimos dias após começar em um vizinho e que ninguém ficou ferido. O goleiro também citou que muitos itens pessoais foram perdidos.
"Nos últimos dias um incêndio acidental que começou no vizinho, acabou atingindo a nossa casa e acabou não sobrando nada dela, e nela estavam minha medalhas, troféus, fotos e DVDs da minha infância. Algo muito triste, mas apenas agradecer a Deus que ninguém se machucou", disse Caíque França, no Instagram.
A esposa do jogador, Tatiane Oliveira, publicou um vídeo de como ficou a casa -ela incluiu a data de 25 de julho, último sábado. No post, ela elogiou a forma como o goleiro tem lidado com a situação.
"Ver a forma como tem lidado com tudo isso desde quando recebemos a notícia, tem sido um enorme aprendizado para mim. Desde o início pontuando pontos positivos e dando graças a Deus por tantas coisas [...] Sou sua fã em tantos requisitos dessa vida", disse Tatiane Oliveira, no Instagram.
Caíque entrou em campo ontem. Ele foi titular na vitória do Guarani sobre a Inter de Limeira por 3 a 1, em Campinas, pela Série C do Brasileirão.
O goleiro chegou ao clube de Campinas nesta temporada, após deixar o Sport. Revelado pelo Corinthians, ele ainda passou por Oeste-SP e Ponte Preta.