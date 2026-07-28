Mas os EUA podem ter jurisdição sobre o Brasil?

A classificação do PCC e CV como organizações terroristas se dá por alguns fatores. O principal ponto é que a atuação transnacional das facções está afetando a vida da população nos EUA, a lavagem de dinheiro chegou lá. Juridicamente falando, com base nos tratados internacionais, os EUA não farão operações militares aqui no nosso país.

E eu pergunto: existe soberania nacional plena no Brasil? As comunidades no Rio de Janeiro são dominadas pelo CV, toda a exploração da atividade econômica já é de um Estado paralelo. Existe uma janela de oportunidade gigantesca para o Brasil com essa classificação, os principais setores de inteligência americanos vão fazer o rastreamento do dinheiro que está sendo lavado, e eles podem nos ajudar com a cooperação na área de inteligência.

O sr. ironizou promessas do PT na área de segurança pública e disse que a sua prioridade é colocar a vítima no centro do debate. Isso não contrasta com o aumento da letalidade policial durante a sua gestão na secretaria e com reclamações de familiares de vítimas sobre não terem recebido assistência?

Letalidade policial não existe, esse termo é preconceituoso. Existe letalidade criminal, porque o policial não sai para a rua em serviço querendo matar ninguém. Quem dá causa ao confronto é o criminoso. É diferente de um eventual abuso de poder —esse tem que ser completamente abolido. O aumento dos confrontos aconteceu porque tivemos um planejamento estratégico de combate ao crime organizado, aumentaram as prisões, as apreensões de armas e de drogas. Com isso, houve a maior redução de homicídios da história de São Paulo.