Pré-candidato ao Planalto, o ex-governador goiano Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta terça-feira (28) que o presidente da Argentina, Javier Milei, fez um "escândalo" durante a convenção do senador Flávio Bolsonaro (PL) no último fim de semana. Ele também criticou a diplomacia do governo Lula (PT) e defendeu que "não se governa na esculhambação".

Em sabatina do Correio Braziliense, Caiado afirmou que, se for eleito, pretende "resgatar a liturgia" da Presidência. "Você não pode ridicularizar conversas, baixando o patamar da discussão. Não pode dizer: 'Ah, a dentadura dele é melhor do que a do [Donald] Trump'", disse, em referência a falas de Lula.

"Aí o outro [Javier Milei] vem aqui, faz escândalo lá e, de repente, se acha no direito de xingar presidente, xingar ministro. O outro [governo Trump] se acha no direito de vir aqui saber como vai auditar [as eleições]. Calma lá. Devagar com o andor que o santo é de barro", completou o ex-governador.