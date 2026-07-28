O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao diretor da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, nesta terça-feira (28), para que mostre ao presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, o sistema público de saúde do Brasil.

Lula visitou nesta terça equipamentos do hospital federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. A agenda tem presença de Adhanom e do ministro Alexandre Padilha (Saúde).

"Quando você puder conversar com o presidente Trump - ele que anunciou que ia cortar verba da OMS -, diga para ele como um país que não é rico como os EUA consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República", disse.