A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira (28) um novo caso de sarampo na capital paulista. Trata-se de um bebê com menos de 1 ano, sem histórico de vacinação, residente da zona norte.

Com isso sobe para 14 o número de casos de sarampo no estado em 2026. Durante todo o ano passado foram registrados dois casos em território paulista.

O sarampo é uma doença viral contagiosa, transmitida pelo ar, especialmente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele, que geralmente surgem entre 7 e 14 dias após a exposição.