A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (28) o concurso 3037 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 76.925.464,64. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 86 milhões no sorteio de quinta (30).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54.

Houve 38 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 63.121,17. Outras 3.447 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.147,01.