O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, criticou nesta terça (28) falas recentes do presidente da Argentina, Javier Milei, e disse que ele faz uma intromissão de "maneira grosseira" em assuntos eleitorais do Brasil.

"É lamentável que o presidente de um país vizinho, amigo, que compõe o Mercosul, preste um desserviço ao seu país", disse. "Não deve um presidente se envolver em eleição de outro país. Além de haver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira absolutamente grosseira", completou.

Alckmin citou o Brasil como maior parceiro comercial da Argentina, afirmou que o bloco vive um ótimo momento e mencionou acordos comerciais com Singapura, União Europeia e países de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) elevado, como Suíça e Noruega.