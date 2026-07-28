O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28). Após um período de descanso ao término da Copa do Mundo, ele se reuniu com os demais membros de sua comissão e com dirigentes na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

"Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a seleção", afirmou o treinador, de acordo com comunicado divulgado pela confederação.

O Brasil teve uma campanha decepcionante na Copa, interrompida em derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final. Ancelotti já embarcou para o torneio, realizado na América do Norte, de contrato renovado até a edição de 2030.