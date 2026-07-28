Ancelotti testará jovens, mas manterá parte do grupo da Copa
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O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28). Após um período de descanso ao término da Copa do Mundo, ele se reuniu com os demais membros de sua comissão e com dirigentes na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.
"Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a seleção", afirmou o treinador, de acordo com comunicado divulgado pela confederação.
O Brasil teve uma campanha decepcionante na Copa, interrompida em derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final. Ancelotti já embarcou para o torneio, realizado na América do Norte, de contrato renovado até a edição de 2030.
Agora, o italiano trabalha na montagem de outro grupo. A expectativa é que alguns dos veteranos que estiveram nos Estados Unidos, como Danilo, Casemiro e Neymar, todos de 34 anos, deem espaço a atletas mais novos.
O ciclo terá efetivamente seu início em amistosos em setembro. A seleção enfrentará duas vezes a Austrália, fora de casa, em duelos marcados para os dias 25 e 29, em Townsville e Brisbane. Como a janela para jogos internacionais vai até 6 de outubro, mais um amistoso será agendado, provavelmente na Ásia.
Jogo de campeonato mesmo a equipe só terá no segundo semestre de 2027, quando começarão as Eliminatórias para o próximo Mundial. A Copa América ocorrerá em 2028 e deverá ser disputada nos Estados Unidos.
"É o início de uma nova etapa do nosso trabalho à frente do departamento de seleções. Vamos trabalhar muito durante este período para que possamos representar bem o nosso país em todas as competições que teremos pela frente, a começar pelas Eliminatórias e a Copa América", disse o coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano.
Também participaram da reunião Cícero Souza, gerente-geral de seleções masculinas, Juan Santos, coordenador técnico, Cristiano Nunes, coordenador de preparação física, Bruno Baquete e Thomaz Araújo, analistas de desempenho, Guilherme Passos, fisiologista, e Sérgio Dimas, supervisor geral.
De acordo com a CBF, "além de um balanço da participação do Brasil na Copa do Mundo 2026, foram abordados os passos seguintes da seleção, as próximas convocações, a logística, o planejamento de viagens e questões técnicas de todas as áreas envolvidas". Foi abordado ainda o fortalecimento da integração da seleção principal com as equipes de base.