Bombeiros correm contra o tempo nesta terça-feira (28) para conter os incêndios florestais que já levaram ao deslocamento de dezenas de milhares de pessoas na França e na Espanha. Eles tentam aproveitar as condições climáticas mais favoráveis antes de uma nova onda de calor, cujo início é previsto para esta quarta (29).

Após vários dias de angústia, autoridades dos dois países expressaram algum otimismo nas últimas horas. As duas nações somam mais de 120 mil hectares queimados, centenas de casas destruídas e milhares de moradores e turistas desalojados.

Na França, os bombeiros conseguiram conter durante a madrugada o incêndio florestal que já destruiu em torno de 42 mil hectares na região de Bordeaux.