Alguns bairros de São Paulo estão sem coleta de lixo desde segunda-feira (27), em protesto contra a morte do gari Diêgo Rafael da Silva, 19, que foi atropelado por um motorista embriagado, na Barra Funda, na zona oeste, na noite de domingo (26).

Inicialmente, a falta de coleta atinge parte das regiões norte e oeste da capital paulista.

"A Loga, concessionária responsável pela coleta e gestão de resíduos sólidos domiciliares e de saúde na região noroeste da cidade de São Paulo, informa que, devido à comoção gerada pelo falecimento do colaborador Diego Rafael da Silva, as equipes de coleta paralisaram as atividades de coleta comum e de materiais recicláveis nas vias atendidas pela frequência de coleta da segunda-feira (27), no período noturno", segundo a empresa.