Um vendedor ambulante foi preso nesta segunda-feira (27) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sob suspeita de aplicar o chamado "golpe da maquininha" em um turista polonês na praia de Copacabana.

Segundo a polícia, Geovani Moisés da Silva dos Santos ofereceu a bebida ao turista por R$ 40, mas cobrou R$ 8.500.

A polícia não informou se Geovani constituiu advogado, e a reportagem não encontrou a defesa dele até a publicação deste texto.