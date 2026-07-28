João Pedro comandou a vitória por 6 a 4 do Chelsea, nesta terça-feira (28), sobre o Western Sydney Wanderers em amistoso disputado no Accor Stadium, em Sydney (AUS). A partida ainda marcou a volta de Estêvão após lesão que o tirou da Copa do Mundo.

João Pedro entrou no segundo tempo e precisou de menos de dez minutos para anotar um hat-trick. O brasileiro entrou na vaga de Delap aos 18 minutos do segundo tempo, marcou aos 35, 40 e 44 minutos da etapa final e sacramentou a vitória.

O camisa 20 ainda deu uma assistência para o tento de Gittens, terceiro do Chelsea na partida. Satpaev e Dário Essugo anotaram os outros do time inglês.