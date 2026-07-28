Um cartão amarelo recebido pelo meio-campista argentino Lucho Acosta, do Fluminense, em duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, gerou suspeitas de uma possível manipulação para favorecer apostadores.

Revelado pelo Boca Juniors e com passagens pela MLS (a liga profissional de futebol dos Estados Unidos), o jogador de 32 anos natural de Buenos Aires recebeu o cartão do árbitro Davi de Oliveira Lacerda já aos 47 minutos do segundo tempo, durante uma confusão generalizada entre jogadores das duas equipes próxima ao meio de campo.

Por meio de nota, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou ter recebido, através da Fifa (Federação Internacional de Futebol), alerta da Sportradar -empresa global de tecnologia e dados esportivos responsável por detectar fraudes- apontando suspeita de manipulação, com um volume atípico de apostas no cartão de Acosta.